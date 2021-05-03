Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert: İnsanın kendi memleketini tahrip etmeye bu kadar istekli olması tuhaf

Karar gazetesi yazarı Yusuf Ziya Cömert, kamudan dünyada en fazla ihale alan şirketler arasında yer alan Cengiz İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz'in de Rizeli olduğunu belirterek, "İnsanın kendi memleketini tahrip etmeye bu kadar istekli olması tuhaf. Rizeliler, “Cengiz’in orduları bile Anadolu’yu Mehmet Cengiz kadar tahrip etmedi” diyor. Harika! Dün ekranda Hayati Yazıcı’yla Osman Aşkınbak’ı gördüm, İkizderelilerle konuşuyorlardı.

İnsanlar ne kadar olgun. “Sayın Bakanım” diye hitap ediyorlar. Boz ayılardan, kuşlardan bahsediyorlar. Yazıcı sürekli “Liman projesiyle ilgili sorun olup olmadığını” soruyor. Orman, ağaçlar, ırmak, balıklar, kuşlar önemli değilmiş gibi. Belki önem veriyordur da dile getiremiyordur. Rizeliler kazansın diyeceğim de hangi Rizeliler? Bütün taraflar Rizeli." diye yazdı.

İkizdere'de Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taşocağına karşı direnen köylülerin jandarmaya "Müteahhitin değil, bizim askerimizsiniz" sözlerini değerlendiren Cömert, "Bu söze, askerin de hak verdiğini zannediyorum." ifadelerini kullandı.

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