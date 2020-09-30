Karar yazarı Yıldıray Oğur: Türkiye, son bir yıldır neredeyse cepheden cepheye koşuyor

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Türkiye'nin son bir yıldan bu yana cepheden cepheye koştuğunu, her iki ayda bir ülkenin kaderini belirleyecek tarihi bir dış meselenin gündemi esir aldığını belirterek, "Ama ölüm kalım mücadelesi, bekamız söz konusu denilen, tarihten büyük büyük referanslar verilip, her adımın önüne tarihi sıfatı konan olaylar bir anda sönümleniyor, cepheler yerini diplomasi masalarına bırakıyor, sonra bir bakılıyor, o tarihi, hayati ölüm kalım meselesi gündemimizden çıkıvermiş.

Kısa bir moladan sonra bu kez başka bir cephede aynı tarihi milli heyecanlar yaşanmaya devam ediyor. Bu cepheden cepheye, seferberlikten seferberliğe koşturulmak Türkiye’nin ruh sağlığına iyi gelmiyor." diye yazdı.

Bir yıl önce Türkiye'nin tek gündem maddesinin Suriye olduğuna işaret eden Yıldıray Oğur, sırasıyla Libya ve Akdeniz meselelerinin de gündemden düştüğünü, son bir haftadır ise bütün milli ve tarihi heyecanların Azerbaycan cephesine kaydırıldığına işaret ederek, "Nezaketi, diplomasiyi, teenniyle hareket etmeyi, en son söylenecek lafı ilk başta söylememeyi eziklik, teletabilik olarak görmek moda olunca, birileri de buradan kendine rol çıkarıp Erivan’ın ortasında füze gönderebiliyor, içindeki ırkçıyı salıveriyor, arabalarla Ermeni Patrikhanesi’nin önünden konvoylarla geçebiliyor, haber spikeri de buradan kendine vazife çıkarıp belaltı vurursa bunun vatanseverlik hesabına yazılacağını düşünüyor." ifadelerini kullandı.

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