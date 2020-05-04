Karar yazarı Yıldıray Oğur: Peki ne oldu da dindar bir iktidar Doğu Perinçek'i kanallarında ağırlayıp, Besim Tibuk'un kanalını kapatacak hale geldi?

Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk'un KKTC'de yayın yapan Diyalog TV'de katıldığı programda söylediği sözler nedeniyle, kanalı ikaz bile etmeden RTÜK'ün kanalın Türksat'taki yayınını durdurduğunu belirterek, "2000’lerin başında biri çıkıp şöyle deseydi herhalde kimse inanmazdı: Öyle bir zaman gelecek ki; dindar bir iktidar Doğu Perinçek’i kendi televizyon kanallarında ağırlayıp, Besim Tibuk’un televizyon kanalını kapatacak. Bu iki ismin karşı karşıya geldiği 90’ların çok izlenen televizyon tartışmalarını hatırlayanlar, 20 yıl önce bunun neden insanlara inanılmaz geleceğini anlayacaktır." diye yazdı.

Yıldıray Oğur, Besim Tibuk'un Tayyip Erdoğan'ın şiir okuduğu için hapse girmeden önce, son ziyaretçilerinden biri olduğunu, Çeçenistan'a destek verdiğini, "Ankara'da tank taburunun işi yok" sözlerini hatırlattığı yazısında, Besim Tibuk'un konuşması yüzünden RTÜK'ün kanal kapattığı günün akşamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Ahaber'de hükûmeti destekleyen açıklamalar yapmasına yönelik olarak da, "Peki ne oldu da dindar bir iktidar Doğu Perinçek’i kanallarında ağırlayıp, Besim Tibuk’un kanalını kapatacak hale geldi? Üstelik 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne iki gün kala... Herhalde bu moral bozucu durum Besim Tibuk’a sorulsa kahkaha atarak şöyle derdi: "Benim ne moralim bozulacak, halkımızın morali bozulsun!" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...