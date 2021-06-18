Karar yazarı Taşgetiren: Temel Bey’in “Baksanıza A Haber bile gelmiş” demesi boşuna değil

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na karşı 'kongre' harekâtı başlatmasına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Taşgetiren, Asiltürk'ün çıkışı için, "Çok açık ki 'dini bir hamle' bu. Ayetlerle takviye edilmesi beklenen bir durum. 'Gençlerin din ile ilgilerinin azaldığı' yönünde bir kamuoyu araştırması ve 'Toplumu milli ve manevi değerlere yönlendirmek' ve 'Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak' için geniş istişareler sonucu bir liste hazırlanarak kongre başkanlığına sunulacağı ilanı. Oğuzhan Bey bu arada bir yere 'bizim gözetimimizde' ifadesini yerleştirmeyi ihmal etmiyor. Bu hamlenin tabii ki Saadet dünyasında yankıları oluyor. Tepkiler var, muhtemel ki, Oğuzhan Bey’in çıkışı sadece kendi cirmi ile sınırlı değil. Bununla birlikte ona yönelik 'Milli görüş lideri' tanımlamasının herhalde merhum Erbakan ile kıyaslanması gibi bir iddia sahibi değildir. Ama son çıkış, Cumhur İttifakı cenahında heyecan uyandırmış bulunuyor. En son basın toplantısına A Haberin gösterdiği ilgiye şaşıran Temel Bey’in çok zarif biçimde “Baksanıza A Haber bile gelmiş” demesi boşuna değil" ifadesini kullandı.

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Taşgetiren, "Saadet’i iktidar cenahına monte etmenin mesela yolsuzluklardan arınmış temiz yönetim, mesela hukuk hassasiyeti, mesela halkın yoksulluğuna karşı…. nasıl bir iyileştirme gerçekleştireceğini ümid etmektedir? İktidarın tüm bu alanlarda ciddi aşınma yaşadığı ve Saadet’in muhafazakar dünya görüşü adına en güçlü itirazı seslendirmesi gereken bir dönemde hangi hesap, Saadet’i işlevsiz hale getirmeye değer ki?" ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?

Saadet Partisi'nde bir süredir işaretleri görülen 'Cumhur İttifakı-Millet İttifakı' ayrışması, gelenekçi kanadın manifesto niteliğindeki açıklamasıyla partiyi bölünmenin eşiğine getirdi. Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Genel Başkan Prof. Dr. Temel Karamollaoğlu ve yönetimini devirmek üzere, "büyük kongrenin toplanmasını" da içeren 53 maddelik bir açıklamayla harekete geçti. Asiltürk, halen CHP ve İYİ Parti ile birlikte Millet İttifakı cephesinde bulunan SP'yi AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın yanında konumlandırma hedefine ilişkin mesajlar verdi.

T24'e bilgi veren SP Genel Merkezi kaynakları, Asiltürk'ün kamuoyuyla paylaştığı girişimden, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun haberdar olmadığını, açıklamayı duyunca 'şoke olduklarını' söylediler.

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