Karamollaoğlu'ndan basın toplantısına gelen A Haber'e: Bundan sonra da bekleriz inşallah

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken A Haber muhabirinin soru sorması üzerine kanalın daha önce basın açıklamalarına gelememesine gönderdmede bulunarak "İyi A Haber'den soru almak da güzel. Bundan sonra da bekleriz inşallah" dedi.

Karamollaoğlu, SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Asiltürk'ün karşı 'kongre' harekâtı başlatmasına dair değerlendirme yapan Karamollaoğlu, "Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmedim, o açıklamalar Oğuzhan Bey’i doğrudan bağlar, kendisiyle de görüşeceğiz" dedi.

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