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Karamollaoğlu'ndan basın toplantısına gelen A Haber'e: Bundan sonra da bekleriz inşallah

16 Haziran 2021 12:56

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken A Haber muhabirinin soru sorması üzerine kanalın daha önce basın açıklamalarına gelememesine gönderdmede bulunarak "İyi A Haber'den soru almak da güzel. Bundan sonra da bekleriz inşallah" dedi. 

Karamollaoğlu, SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Asiltürk'ün karşı 'kongre' harekâtı başlatmasına dair değerlendirme yapan Karamollaoğlu, "Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmedim, o açıklamalar Oğuzhan Bey’i doğrudan bağlar, kendisiyle de görüşeceğiz" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel KaramollaoğluA HaberOğuzhan Asiltürk'basın toplantısı

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