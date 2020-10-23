Karar yazarı Taşgetiren: “Eğitimi başaramadık” itirafı “Nesiller elimizde heba oldu” demekten başka anlam taşımıyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “18 yılda eğitim, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık, bu konuda kendimi biraz mahzun hissediyorum” açıklamasına ilişkin olarak, "Eğitimi başaramadık' itirafı 'Nesiller elimizde heba oldu' demekten başka anlam taşımıyor" yorumunu yaptı.

Taşgetiren, "Türkiye’nin 18 yıl sonraki Cumhurbaşkanı’nın 'Eğitimi başaramadık' demesine tahammülü var mı, dünya yerinde duruyor mu? Dünya bir anlamda eğitim savaşı veriyor. 'Beka meselesi' ise asıl beka meselesi insan sermayeni hangi bilgi – beceri ile donattığınla ilgili. Türkiye bu çağda bir hamle yapacaksa, kayıp yüz yılların açığını kapatacaksa, insan varlığını en üst bilgi ile kişilik donanımı ile kapatacak. Peki yıllar kaybolurken nasıl olacak o iş?" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Bilmiyorum liderliğinden milletvekili kadrolarına kadar Ak Parti yapısı, eğitim ve kültürde başarısızlığın sebepleri üzerine kafa yordu mu, buldu mu sebepleri? Yoksa sadece ağlamakla ya da 'Bizim insan sermayemiz bu işi başarmaya kafi gelmiyor' itirafını dile getirmekle yetinme durumu mu söz konusu? Aslında böyle bir durum varsa, yani partinin oturduğu sosyal taban eğitim konusunun nasıl çözüleceğine dair proje üretme birikimine sahip değilse, tüm ülke sermayesini kullanabilirsiniz, olmadı dünyaya açılırsınız, başkaları nasıl çözmüşse onların tecrübelerinden istifade edersiniz, ama 18 yıllar sonrasında 'Biz bu işi başaramadık' demezsiniz. Demezsiniz çünkü böyle bir itiraf 'Nesiller elimizde heba oldu' demekten başka anlam taşımıyor. Bence bu sözlerin Türkiye adına en dramatik tarafı hala bir çözüm ümidi taşımıyor olmasında. Nesiller bu sisteme emanet ne yazık ki." ifadesini kullandı.

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