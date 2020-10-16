Karar yazarı Taşgetiren'den Osman Kavala kararına tepki: İş o hale gelmiş ki, 'sehven'ler devreye girmeye başlamış, nasıl sehven tutukluluk kararı verdiniz?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, iş insan Osman Kavala'nın beraat ettiği bir suçlamadan mahkemenin 'sehven' tutuklama kararı vermesine tepki gösterdi. Taşgetiren, "İş o hale gelmiş ki, 'sehven'ler devreye girmeye başlamış, nasıl sehven tutukluluk kararı verdiniz?" diye sordu.

Taşgetiren, "Kavala malum, dün baktım, 1080 gün olmuş hala tutuklu, bu kadar uzun tutukluluk da tazminat gerektirdiği için suçları yenilemek ve yeni suçlardan tutukluluk kararı vermek gerekiyor, bu sebeple Kavala bir suçtan beraat ediyor, hemen başka suçtan dava açılıyor ve tutukluluğunun devamına karar veriliyor. Son olayda da İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde yeni bir suçtan iddianame hazırlanmış, iddianame kabul edilmiş ve Kavalanın tutukluluğunun devamına karar verilmiş. Karar verilmiş ama, sonra bir de bakılmış ki, Kavalaya aslında 20 Mart 2020’de tahliye edildiği bir suçlama yüzünden tutuklama kararı verilmiş." ifadesini kullandı.

Taşgetiren, "İş o hale gelmiş ki, 'sehven' er devreye girmeye başlamış. Ne yaptınız, bu adamın tutukluluğunun devamına karar verirken bütün hukuki durumunu incelediniz mi, nasıl sehven tutukluluk kararı verdiniz? Avukatlar her tutuklu için zaman zaman tahliye talebinde bulunurlar ve mahkemenin tutukluluğa gerekçe olan hususları tek tek incelemesi ve devamına karar verecekse elinde sağlam gerekçeler olması gerekir. Tutukluluğun bir 'cezaya dönüşmemesi' gerekir. Tutukluluğun 'otomatikleşmemesi' gerekir." düşüncesini dile getirdi.

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