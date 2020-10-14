Mahkeme hata yaptığını yeni fark etti; “Kavala için tahliye olduğu suçtan tutukluluğa devam kararı vermişiz”

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, TCK’nin 309. maddesindeki “anayasal düzeni değiştirmek” suçundan daha önce tahliye olmasına rağmen “tutukluluk halinin devamına” karar verdiği iş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkındaki kararı kaldırdı. Mahkeme, konunun haber yapılması ve avukatlarından gelen açıklamalar sonrasında dosyayı yeniden inceleyerek bu kararı verdi.

Böylece iki tahliye, bir beraat ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen serbest bırakılmayan Kavala için bir de tahliye olduğu suçtan tutuklamaya devam kararı verilip, sonra bu karar kaldırılmış oldu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı Gezi olayları davasından beraat ettikten sonra önce “anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak” suçlamasıyla tutuklanan, bu suçtan tahliyesine karar verilmeden hemen önce, aynı iddialarla bu kez hakkında “casusluk” suçlamasıyla tutuklama kararı verilen Kavala dosyasındaki gariplikler sürüyor.

Anayasa Mahkemesi’nin, “hak ihlali” iddialarını görüşeceği gün hakkında ikinci iddianame hazırlanan Kavala’nın “casusluk” ve “anayasal düzeni değiştirmek” suçundan cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi de Kavala için, bu suçlardan tutukluluğunun devamına karar verdi. Kavala’nın, TCK’nin 309. Maddesinde yer alan “anayasal düzeni değiştirmek” suçundan tahliye olmasına rağmen verilen bu karar şaşkınlık yarattı. Mahkeme, konunun haberleştirilmesi ve avukatların konuyla ilgili açıklamalarından sonra dosyayı yeniden inceledi ve “tutukluluk halinin devamına” kararının, sehven alındığı gerekçesiyle kaldırılmasına hükmetti. Böylece, Kavala için tahliye olduğu suçtan tutukluluğunun devamına karar verilip, sonra da bu karar kaldırılmış oldu.