Karar yazarı Taşgetiren: Belli ki Öcalan’ı bir oyun aracı halinde devreye sokmak tepki doğuruyor

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Öcalan hakkındaki sözlerini köşesine taşıdı.

Taşgetiren Erdoğan'ın NTV'ye konuk olduğu yanıtında "Öcalan’ın Demirtaş’ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek" dediğini hatırlatarak, Erdoğan'ın beden diline bakarak "Böyle bir bilgi mi var?" sorusunu beklemediğini ve "Var ki söylüyorum" dediğini hatırlattı.

Taşgetiren yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada konuşmasına, soru sorulmadan, Meral Akşener’in 'Öcalan’ı serbest bırakmaya hazırlanıyorlar' iddiasını cevaplayarak devam etti. Böyle bir şeyin olmadığını, Öcalan’ı ancak 'Zillet İttifakı’nın bırakacağını' söyledi.

Belli ki Öcalan’ı bir oyun aracı halinde devreye sokmak tepki doğuruyor. Nerede? MHP cenahında olmaması imkansız. Ak Parti tabanında da savunulamaz bir iş olduğu kesin.

Ayrıca işin terör örgütü liderini siyaset unsuru haline getirme tarafı var. İstanbul seçimlerinde bu yapıldı ve biliniyor ki, ikinci seçimdeki iktidar aleyhine 800 bin fark, Öcalan’ı kullanıma sokma farkı oldu.

İşin İmralı ile -sonuçta terörist başı değil mi o?- haberleşme boyutu başka ne tür unsurlar içeriyor, bunun da konuşulmaması mümkün değil.

Ayrıca Devlet adına Kürt siyaseti içinde taraf tutuyor konumuna girmenin sorgulanmaması mümkün değil.

Ve ayrıca, Selahattin Demirtaş’ın gittikçe daha çok acayipleşen hukuki durumunun Öcalan’la irtibatlandırılması ciddi bir hukuk sorunu.

Ve ayrıca, acaba AYM’de sürmekte olan ve ilerdeki seçimleri ciddi manada etkilemesi beklenen HDP’nin kapatılma davası, İmralı ile görüşmelerde masada olan bir konu mu, sorusu akla geliyor. Bence iktidarın zihin dünyası çok fazla dağılmış gözüküyor."

TIKLAYIN - Erdoğan: Öcalan, Demirtaş’ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız

TIKLAYIN - Akşener’den, Erdoğan’ın "Öcalan, Demirtaş’ın mesajlarından rahatsız" sözlerine yanıt: Allah muhabbetinizi arttırsın