Karar yazarı Taşgetiren: Belli ki göçmen sorunumuzun altından tek başımıza kalkmakta zorlanıyoruz

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, son dönemde en çok tartışılan konulardan biri olan sığınmacı konusuyla ilgili olarak, "iktidarın 'Hayat pahalılığını görüyoruz' söyleminde olduğu gibi, 'mülteci sancısını da görüyoruz, göndereceğiz' noktasına geldiğini söyledi. Taşgetiren, "İş belli ki öncelikle Suriye’nin geri dönülebilir bir ülke haline gelmesi ile ilgili. Esad devrilmedi, arkasında Rusya var, devrilecek gibi de gözükmüyor, o zaman Esad’la (Rusya ile) birlikte bir geri dönüş projesi, Esad’a rağmen olacaksa onu gerçekleştirecek uluslararası mekanizmayı oluşturmak gerekiyor. Bütün bunlara bakıldığında ortada zorun zoru bir mesele olduğu görülecektir" dedi.

Taşgetiren, şu ifadeleri kullandı:

"Merkezinde yoğun olarak Suriyelilerin bulunduğu bir göçmen – mülteci sorunumuz var. Bu yığılmayı önleyemedik, problem tahammülü zorlayan boyutlara ulaştı ve belli ki tek başımıza altından kalkmakta zorlanıyoruz.

Uluslararası toplumun, bu BM midir, Türkiye ile birlikte Amerika mıdır, Rusya mıdır, AB midir, Suriye’yi yaşanabilir bir ülke haline getirme noktasında ağırlığını koyması, göçmen konusunun Türkiye’yi boğan bir olguya dönüşmesinin önlenmesi gerekiyor. Belli ki 10 yıl içerisinde yoğunlaşan bu mülteci akışı, toplumsal barajın kapasitesini zorluyor. Çare bulunması kaçınılmaz."

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