Karar yazarı Taşgetiren: Ak Parti’nin ABD tarafından iktidara getirildiği düşüncesine katılmıyorum, ancak...

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, disiplin kuruluna sevk edilen AKP MKYK üyesi iş insanı Ethem Sancak'ın "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" ifadesi üzerinden AKP-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Taşgetiren, yazısında "Ak Parti’nin ABD tarafından iktidara getirildiği düşüncesine katılmıyorum. Ancak Amerika, her ülkedeki siyasi gelişmeleri takip eder ve iktidara yürüyen hareketlerle ilişki kurar. Fazilet’ten ayrılma ve partileşme safhasında 'Yenilikçi hareket'in yükselen bir dalga üzerinde olduğu açıktı. Amerika, hem D-8 projesiyle hem Ortadoğu’da 'Batı’ya meydan okuyan' ve 'İslam dünyası' ajandası ile yürüyen Erbakan’dan rahatsızdı" dedi.

Beki, "Benim kanaatim, Erdoğan dahil Ak parti ileri gelenleri Amerika’daki temaslarında Refah – Saadet ya da daha açıkçası Erbakan çizgisinden farklılıklarını anlatmışlardır. Batı ile ilişkiye nasıl baktıkları, Türkiye’nin çıkarlarını tabii ki önceleyecekleri ama bir 'meydan okuma' tavrı içinde de olmayacakları, Türkiye – Batı ilişkilerinin mutlak anlamda çatışma içinde olmasının gerekmediği, İslam dünyasının bir yenilenmeye ihtiyacı olduğu, bunun da dışardan dayatma ile yapılmasının mümkün olmadığı, içerden, Türkiye gibi bir ülkenin öncülüğünde ve İslami hüviyetleri bilinen kişilerce yapılabileceği, Ak Parti’nin böyle bir misyon için en uygun yapı olduğu, Amerika’nın böyle bir yapının iktidara gelmesinin önünü kesmemesi gerektiği, bunun için içerde oluşacak muhalif odaklara cesaret vermemesi….. gibi değerlendirmeler yapılmıştır. Muhtemeldir ki, ABD’de 'içerdeki 28 Şubatvari keskin muhalif odakların meşruiyet sorgulamaları'na karşı etkileri bilinen 'Dış odak' nötralizasyonunu sağlamak amaçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Ethem Sancak: Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik