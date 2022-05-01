Karar yazarı Taşgetiren: AK Parti bünyesinde çok daha fazla 'sızlanma' bulunduğu kanaatindeyim

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi davası kararlarına ilişkin T24'e yaptığı açıklama ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın adalet vurgulu paylaşımlarına dikkat çekti. Taşgetiren, "Bunlar, her şeyi göze alıp ortaya konanlardır. Ak Parti bünyesinde ben, bundan çok daha fazla 'sızlanma' bulunduğu kanaatindeyim" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren yazısında, "En son Ak parti kurulurken öndeki birkaç isimden birisi olan ve yine Ak parti bünyesinde Cumhurbaşkanlığına kadar yükselen Abdullah Gül, hukuk duyarsızlığı karşısında 'Acı duyuyorum, gelinen yer utanç verici' çığlığını attı. Bülent Arınç o isimlerdendir, tam da 'Değerler' üzerinden oyla çıkarak ve 'Nass' kavramıyla değerlerin ıskalanmaktan öte bir de 'istismar' edildiğini ima eder biçimde 'Nass' söz konusu Allah adaleti de emrediyor' gibi bir çıkış yaptı. Bu, 'Adalet neden bu kadar hoyratça ayaklar altına alınıyor' demenin çok çok nazikçesidir. Bunlar, her şeyi göze alıp ortaya konanlardır. Ak Parti bünyesinde ben, bundan çok daha fazla 'sızlanma' bulunduğu kanaatindeyim. Ak Parti bünyesinden ayrılan önemli isimlerin kurduğu iki parti tam da bu 'Elden gitmişliğe' başkaldırıyla alakalıdır. Ve ben bunu, bu itirazları, farklı toplum kesimlerinin, özellikle gençlerin iktidarla birlikte 'korunması gereken değerler'e de yabancılaşmaması için önemli buluyorum." ifadesini kullandı.

Taşgetiren şunları kaydetti:

"Geçmişte “Hizbullah infazları”, sonra “FETÖ travması”, ve gelinen noktada “siyasi zemin”deki “Değer aşınması” toplum hafızasına “muhafazakarlık” adına çok problemli kayıtlar bırakıyor. Bu tortuları temizleyip de yeni nesillerin kalbine İslam’ın nezih, duru mesajını taşımak hiç de kolay olmayacak."