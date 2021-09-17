Karar yazarı Taha Akyol: Türkiye’nin demokrasiye ve rasyonel politikalara dönmesi hayat memat meselesidir

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın propaganda tarzının siyasi ve iktisadi konuları kutsallık ve hamaset katarak anlatması olduğunu belirterek, "Krizin sebeplerini yanlış politikalarda, eğitimin ağır sorunlarında, kurumların ezilmesinde aramak yerine “Dış güçler”e bağlamak ve tarihi zaferlerimiz üzerinde hamaset yapmak bu sorunları çözmez. İşte on yıldır çözmüyor…" diye yazdı.

Erdoğan'ın ağırlaşan iktisadi gerçekler karşısında yoğun hamasetin eskisi gibi etkili olmadığını görmesi gerekliliğine vurgu yapan Akyol, "2002-2010 arasında olduğu gibi Batı standartlarını esas alan demokratik, hukuki ve iktisadı politikalar yönelmelidir. Bunu sadece tarihe not düşmek için söylüyorum; “idare-i şahsiye” yoluna girdikten sonra rasyonel politikalar yapılamaz çünkü.

İşte on yıldır, hele de son 5-6 yılda her sorun ağırlaşıyor. Türkiye’nin demokrasiye ve rasyonel politikalara dönmesi hayat memat meselesidir." ifadelerini kullandı.

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