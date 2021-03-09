Karar yazarı Taha Akyol: TRT'deki "Payitaht" dizisinde Sultan Abdülhamid yeni anayasa istiyor, fakat tarihi gerçeklerle taban tabana zıt

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, TRT'de yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde, Sultan Abdülhamid'in yeni anayasa çağrısı yaptığını belirterek, "Dış borçların ödenmesinden de bahseden konuşmasının son cümlesi şöyle: “Paşa! bu devlet yeni bir kanun çıkarma hususunda hep mahir oldu. İnşallah şimdi biz de çok çalışıp yeni bir Kanun-ı Esasi ilan edip devletin ve milletin refahı için yol kat edeceğiz!”

TRT böyle konuşturuyor ama aslında Abdülhamid kıtalar fetheden ecdadını “kanun ve müşterek his” etrafında birleştiremedikleri için eleştirmiş, devletteki “nizamsızlık”tan hep yakınmıştır. Böyle bir hükümdar “kanun yapmada hep mahir olduk” der mi? Daha önemlisi, Abdülhamid’in “yeni bir kanun-ı esasi” istemesi tarihi gerçeklere aykırı olduğu gibi onun “idare-i şahsiye” yani tek adam yönetimi anlayışına da taban tabana zıttır. Ama dizinin amacı belli; siyasi propaganda." diye yazdı.

Abdülhamid'in hizmetlerinin başında modern eğitim geldiğine işaret eden Taha Akyol, "Atatürkçü Yunus Nadi bile Abdülhamid devrinde subay eğitimini anlatır, Harbiye ile Tıbbiye’nin “en sağlam müessese, dört başı mamur mektep mümessili” olduğunu yazar. (Cumhuriyet, 9 Mayıs 1943)

Buna Mekteb-i Mülkiyle ile Mekteb-i Hukuk’u da eklemek lazım. Birinci Dünya Savaşını, Milli Mücadele’yi yürütenler ve yeni Türkiye’yi kuranlar bu okulların mezunlarıydı." ifadelerini kullandı.

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