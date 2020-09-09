Karar yazarı Taha Akyol: Siz istediğiniz kadar 'dış güçler' deyin, paranızı değerli tutacak politikalarınız yoksa, paranız değer kaybediyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, ticari kredi faizlerinin yüzde 12.85'e çıktığını, ihtiyaç kredizi faizinin şimdiden yüzde 18 olduğunu belirterek, "Ama “faiz sonuç değil, sebeptir” demiyor muyduk? Merkez Bankası’na emir verecektik; faiz inecek, enflasyon düşecek, piyasaya para çıkacak, yatırım istihdam artacaktı… Biz de oy alacaktık… Bunun için “laf dinlemeyen” Merkez Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almıştık." diye yazdı.

Taha Akyol, faizleri enflasyonun altına indirince Türk Lirası'nın değer kaybettiğini, birikimlerini korumak isteyenlerin altın ve dövize yöneldiğine vurgu yaparak, "İşte, bankalarımızdaki toplam mevduatta dövizin payı 2014 yılı başında %33 seviyesindeydi, yıldan yıla artarak 28 Ağustos 2020 itibariyle %51,6’ya yükselmiş! Siz istediğiniz kadar “dış güçler” deyin, paranızı değerli tutacak politikalarınız yoksa, paranız değer kaybediyor." ifadelerini kullandı.

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