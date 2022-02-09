Karar yazarı Taha Akyol: Öcalan devreye girse bile seçimlerde iktidarın işi çok zor olacaktır

Karar yazarı Taha Akyol, eski DEP milletvekili Mahmut Alınak’ın, Abdullah Öcalan'ın gelecek seçimlerde "tarafsız kalın" çağrısı yapabileceğine yönelik sözlerini hatırlatarak, "Öcalan devreye girse bile seçimlerde iktidarın işi çok zor olacaktır" dedi.

Akyol yazısında "Alınak’ın dediği gibi, 2023 seçimlerinde de yine Abdullah Öcalan vasıtasıyla HDP’li seçmenin sandığa gitmemesi çağrısı yapılabilir. Öcalan nasıl bir planla, pazarlıkla bu desteği verir, o da ayrı bir sorun" dedi.

Akyol, "Erdoğan’ın seçim stratejisinde Öcalan" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"2023’teki Cumhurbaşkanı seçimlerinde ilk turda HDP kendi adayını çıkarsa bile ikinci turda HDP seçmeni “tarafsız” kalarak sandığı gitmezse bu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının milyonlarca oy kaybetmesi, Erdoğan’ın ise, oyları artmadığı halde oransal üstünlük elde ederek seçimleri kazanması anlamına gelir.

Erdoğan bu hesabı yapmıyor olamaz, fakat realitedeki durum bu kadar net değil…

İstanbul seçimleri HDP seçmenindeki iktidar karşıtı duyguların Öcalan’ı dinlemeyecek boyutlarda olduğunu gösterdi. Bahçeli’nin HDP’yi kapattırmak istemesi ve iktisadi krizin bu duyguları daha bir güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Öcalan devreye girse bile seçimlerde iktidarın işi çok zor olacaktır."