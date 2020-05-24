Karar yazarı Taha Akyol: Modern hukukta, öldürülen bir kimsenin çocukları katilleri affedemez!

Karar yazarı Taha Akyol, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Ekim 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi tarafından cinayeti işleyenleri bağışlamasının mümkün olamayacağını yazdı.

“Kişilere karşı suçları devlet affedemez, kişiler affeder; devlet sadece devlete karşı suçları affeder” diyen Akyol, “Modern hukukta, öldürülen bir kimsenin çocukları katilleri affedemez!” kanaatinde bulunu.

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Yazısında modern hukuk vurgusunda bulunan Akyol, şunları kaydetti:

Hukuken en büyük sorun, “kamu hukuku”nun gelişmemiş olmasıdır. Eski bütün hukuk sistemlerinde, bu arada fıkıhta, mağdurun ‘kan bedeli’ (tazminat) alarak katili affetmesi mümkündü ve o takdirde “had” denilen ceza düşer…

Modern ceza hukukunda ise mağdur tazminattan vazgeçebilir ama suç ve ceza düşmez, “kamu davası” açılarak Savcı tarafından takip edilir. Fıkıh eski içtihatlara bağlı kaldığı için “kamu hukuku” gelişmedi. Bizde “kamu davası” ve Savcılık kurumu Abdülhamid zamanında Fransız sisteminden alındı, çok da iyi edildi.

Kamu hukukunun geçerli olduğu bir ülkede artık mağdurlar daha çok para almak için şantaj yaparak veya Prens’in yaptığı gibi parayı bastırarak ‘af’ sağlayamaz, suçun üstü örtülemez. Evet, fıkıhta hükümdarın “tazir” yetkisi vardır, fiilleri suç sayıp cezalandırabilir… Fakat modern hukukta suç ve ceza devlet reisinin anlayışına bırakılmaz, “kanun”la düzenlenir, “suçların kanuniliği” ve “kanunsuz suç olmaz” ilkeleri modern ceza hukukunun temel prensiplerindendir.

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