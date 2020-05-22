Kaşıkçı'nın oğulları, babalarının katillerini affettiklerini açıkladı

T24 Dış Haberler

2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen muhalif Suudi gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah, babalarını öldürenleri affettiklerini söyledi.

Salah Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu kutsal Ramazan akşamında Allah'ın sözlerini anıyoruz: Bağışlayan ve uzlaşanın mükâfatını Allah verir" yazdı.

Paylaşımının devamında Salah, "Bu sebeple biz şehit Cemal Kaşıkçı'nın oğulları, babamızı öldürenleri affettiğimizi açıklıyoruz" ifadelerini kullandı.

Salah Kaşıkçı daha önce "Suudi yargısına güveninin tam olduğunu" söylemişti.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Salah'ın açıklamalarından kısa süre sonra bir açıklamada bulunarak, "Cemal evlilik için gerekli belgeleri almaya çalışırken kendi memleketinin büyükelçiliğinden öldürüldü. Katiller Suudi Arabistan'dan geldi. Kimsenin onları affetmeye hakkı yok" dedi.

TIKLAYIN - Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz: ‘Batı’nın iddia ettiği yüzünü görmek istiyoruz

Ölümünün üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen cinayetiyle ilgili birçok bilgi hâlâ halkla paylaşılmayan Kaşıkçı'nın Riyad'dan gelen bir emir sonrasında öldürüldüğü iddia ediliyor. Reuters'a konuşan kaynaklar, CIA'in yaptığı kapsamlı araştırmalar sonucunda cinayet emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından verildiği sonucuna ulaştığını ifade etmişti. Birleşmiş Milletler de muhalif gazetecinin Suudi Arabistan tarafından öldürüldüğü görüşünde.