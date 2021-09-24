Karar yazarı Taha Akyol: Merkez Bankası'nın faiz oranını 18'e indirmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 19'dan, yüzde 18'e indirme kararının AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu belirterek, "Gerçi bu karar Para Politikası Kurulu’nda alındı… Fakat CB sisteminde bütün kurulların, bütün kamu kurumlarının asli karar vericisi Cumhurbaşkanı’dır.

Ve 2014 yılından beri sürekli denendiği gibi, emirle faiz indirtilince yine döviz yükseldi… Bunun anlamı bütün ithal girdilerinin pahalanması ve enflasyonun, ardından da faizin artması olacak! Reuters, Ekim’de elektrik ve doğalgaza yüzde 15 zam geleceğini açıkladı bile… Daha vahim olanı, kurumlara, kurallara güvenin daha da sarsılmasıdır." diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Merkez Bankası'nın bağımsızlığının sıfırlandığını ve bütün kamu kuruluşlarında istediği an atama yapma yetkisinin cumhurbaşkanına verildiğine işaret eden Akyol, "Merkez Bankası’nın bağımsızlığına tahammül edemeyen bir iktidar, ekonomiyi rasyonel olarak yönetemez. Çünkü iktidarların önceliği oy kazanmaktır; hele de koltuğa ısındıktan sonra…" ifadelerini kullandı.

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