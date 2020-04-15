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Karar yazarı Taha Akyol: Mafyatik suçlara, küçük kızların evlendirilmesine infaz indirimleri var ama tivit atana yok!

15 Nisan 2020 07:42

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP’nin, MHP’nin önerileri doğrultusunda hazırladığı İnfaz Yasası'nın ilkelere göre değil, kişilere göre hazırlandığını belirterek, "Mafyatik suçlara, hırsızlık, kaçakçılık ve gasp suçlarına, rüşvete, küçük kızların evlendirilmesine belirli infaz indirimleri var ama tivit atana, basın açıklaması yapana yok!" diye yazdı.

Taha Akyol, suçun ağırlığına göre bir infaz düzenlemesinin yapılmadığını ve siyasi tercihine göre bir düzenleme yapıldığını savundu.

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