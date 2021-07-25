Karar yazarı Taha Akyol: Lozan, bağımsız yani kapitülasyonlardan arınmış Türkiye'nin hukuki varoluş belgesidir

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Osmanlı tarihi ve Lozan hakkında konuşurken dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Mutlaka, “yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinin, bütün bu ağır tecrübelerden süzülmüş yüksek bir değer olduğunu akıldan çıkarmamalıyız. Lozan da aynen böyledir. Asırlarca süren kayıpları ve ıstırapları Sakarya’da geri çevirdikten sonra bağımsız yani kapitülasyonlardan arınmış Türkiye’nin hukuki varoluş belgesidir." diye yazdı.

Mayıs 1916'da Sykes-Picot paylaşımında İngilizler'in Musul'u Fransızlara verdiğini ancak I. Dünya Savaşı'nda kömürden petrole geçişin stratejik değerini gören İngilizlerin Musul'u işgal ettiğine işaret eden Akyol, "Kazım Karabekir’in dediği gibi, İzmir-Çanakkale arasındaki ordumuzu kısmen de olsa Musul’a gönderirsek, Batı Trakya’da yığınak yapmış olan Yunan, pek az Türk askerinin bulunduğu Edirne dahil Trakya’yı işgal edebilirdi.

Üstelik, Başvekil Rauf Bey’in Meclis’te 28 Ocak1923 günlü gizli oturumda anlattığı gibi, Musul’daki İngiliz hava kuvvetlerine karşı bizim elimizde değil uçak, benzin bile yoktu. Oradaki İngiliz savaş uçakları, ayaklanan Kürtleri hava bombardımanıyla katliam yaparak bastıracaklardı.

Başkumandan Mustafa Kemal ve silah arkadaşları diplomasi zekasıyla davrandılar, kurtardıkları ülkeyi maceraya atmadılar" ifadelerini kullandı.

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