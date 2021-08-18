Karar yazarı Taha Akyol: İslam adına Taliban'ı alkışlayanlar İslam'a kara çalıyorlar

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Taliban'ın kirli ve kanlı sicilinin insanları korkuttuğunu, bu yüzden de Afganistan'dan kaçmaya çalıştığını belirterek, "Taliban, Afganistan’ın saygın din âlimlerinden Burhanettin Rabbani’yi intihar saldırısıyla katletmiş, binlerce Müslümanın kanına girmiş, dünyayı kadınlara zindan etmiş totaliter bir Selefi örgüttür." diye yazdı.

İslam adına Taliban'ı alkışlayanların İslam'a kara çaldıklarını savunan Akyol, "Türkiye devleti tabii ki Taliban devletiyle iyi diplomatik ilişkiler kurmalı ama Türkiye’nin Taliban’la hiçbir benzerliği olamaz. Türkiye için doğru yol bilim, özgürlük ve modern hukuktur.

Türkiye ancak bilim, özgürlük ve modern hukukta yukarılara çıkarak başarılı olabilir, o haliyle Müslümanlara iyi bir model oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

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