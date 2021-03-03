Karar yazarı Taha Akyol: İnsan Hakları Eylem Planı'nda yargıya siyasetin müdahalesini önleyecek hiçbir düzenleme yok

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın üzerinde çalışılmış iyi bir metin olduğunu belirterek, "Fakat Plan’da yargıya siyasetin müdahalesini önleyecek bir hiç düzenleme yok. Açıklanan “11 temel ilke, 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyet”in birçoğu isabetli elbette. Ölçüsüz tutuklamaların ciddi bir sorun olduğunu Erdoğan bile kabul etmiş. Her şeyden önce “insan hakları kavramı”nın resmi gündeme gelmesi memnuniyet vericidir. Ancak yargı bağımsızlığı sorununun çözümü yönünde bir işaret yok." diye yazdı.

Türkiye'de HSK üyelerinin tamamının siyasi irade tarafından tercih edilen üyelerden oluştuğuna işaret eden Taha Akyol, "Uygulamada da HSK bağımsız değil, “yürütme ile uyumlu”dur…Hoşa gitmeyen kararlardan dolayı yargıçları süren HSK’dır. AİHM ve AYM kararlarına uymayan yargıçlara seyirci kalan da HSK’dır. HSK yıldırım hızıyla Yargıtay’a üye atamakta, Yargıtay’da da 100 kadar üye ona oy vermekte ve AYM’ye üye yapılmaktadır. Bunları, yargıdaki ‘sevk ve idare’nin somut örnekleridir." ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | Erdoğan, '9 amaç, 50 hedef' içeren İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı: Hiç kimse, düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz