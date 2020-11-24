Karar yazarı Taha Akyol: İçi boş yaldızlı paketlere "reform" diyerek o kadar çok propaganda yapıldı ki, kelime artık aşındı

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP'nin adım adım geliştirdiği otoriterleşme yolunda artık "reform" dediğinde "Bunlar reform yapar mı?" sorusunun yöneltildiğini belirterek, "Geçen 5-6 yılda Türkiye öyle bir imaj verdi ve öyle bir sistem kurdu ki, dönüp tekrar Avrupa Standartlarına göre reform yapması kulaklara çok hoş gelse de akıllara pek yatmıyor.

Ayrıca bu iktidar on yıllık gerçek reformlar döneminden sonraki otoriterleşme sürecinde, içi boş yaldızlı paketlere “reform” diyerek o kadar çok propaganda yaptı ki, kelime artık aşındı.." diye yazdı.

Siyasetin yargıya müdahalesinin azalmadığını, hakim sürgünlerinin bitmediğini, mafyaya ceza indirimi yapıldığını ve çoklu baro skandalının yasalaştırıldığına işaret eden Taha Akyol, "Şimdi gerçek bir reform, ülkeyi bu hale düşüren aşırı güç yoğunlaşmasını kuvvetler ayrılığı ve kurumların işlevselliği ilkesine göre dağıtmayı, elden çıkarmayı gerektiriyor. Bakalım bunu yapacaklar mı?" ifadelerini kullandı.

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