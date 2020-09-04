Karar yazarı Taha Akyol: Gençlerimizin yüzde 76'sı imkan bulsa 'kesinlikle yurtdışına giderim' diyor, Türkiye’nin geleceği hakkında yeterince alarm vermiyor mu?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Türkiye'de gençlerin sürekli "Dünya bizi kıskanıyor. Yeni zaferlere gidiyoruz, şanlı ecdadımız" söylemlerinin egemen olduğu bir iletişim atmosteferinde yetiştiklerini belirterek, "Öyle bir telkin ve iletişim atmosferinde yetiştiler ama okumak, çalışmak ve yaşamak için gözleri yurtdışında… Yurt dışında neresi deyince, Avrupa, ABD, Kanada, İskandinav ülkelerinin toplamı olarak yüzde 97 oranında Batı ülkeleri tercih ediliyor." diye yazdı.

Yapılan araştırmalarda gençlerin 10 bin dolara Suudi Arabistan'da değil de, 5 bin dolara İsviçre'de yaşamayı tercih ettiklerine işaret eden Taha Akyol, "Demek ki sadece para meselesi değil. Araştırmalar gençlerde hem özgürlük hem hukuk ve liyakat ihtiyacının önemli bir etken olduğunu gösteriyor.

Zaten göçmenlerin petrol zengini Rusya ve Ortadoğu ülkelerini değil, Batı’yı tercih etmelerinde de bu etkenler söz konusudur." ifadelerini kullandı.

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