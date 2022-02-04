Karar yazarı Taha Akyol: Erdoğan 80-90 yıl öncesini eleştiriyor

Karar yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "CHP’nin başındaki zat dünyada olup bitenleri yok sayarcasına ülkemizdeki nükleer projeleri kötülemeye çalışıyor. Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası var. Biz ise bunu bu hale getirdi" sözleriyle eleştirdiğini hatırlatarak, "Erdoğan 1940’ları kastediyorsa seksen yıl öncesini, 1930’ları kastediyorsa 90 yıl öncesini eleştiriyor!" dedi.

Akyol, "Nükleer enerjiye ihtiyacımız açık. Burada sorun, ülkenin önüne kaynak temin eden bir iktisadi program koymak yerine tarihle uğraşmaktır" ifadesini kullandı.

Akyol, "Evet Türkiye’de çoğunluk geçmişte 'mum ve gaz lambası' kullanıyordu. Ama Avrupa sokakları elektrikle aydınlanırken, bizde, bırakın Anadolu’yu, sanki 'Dersaadet'te, İstanbul’da elektrik vardı da Cumhuriyet mi sökmüş ve halkı 'mum ve gaz lambası'na mahkûm etmişti?!" diye sordu.

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TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin hayatınızda sadece mum, gaz lambası vardı