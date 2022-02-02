Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin hayatınızda sadece mum, gaz lambası vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sizler ile birlikte daha ülkemize kazandırılacak çok eserimiz, milletimize yapacak çok hizmetimiz, gençlerimize aktaracak çok daha umudumuz var.

Hayali olmayanın hedefi olmaz. Hedefi olmayanın da rotası olmaz. Biz Türkiye'de 20 yıldır tüm hayalleri önce hedeflere sonra da gerçeklere dönüştürdük.

Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, adalette, ulaşımda, enerjide, sanayide, turizmde, tarımda, sosyal desteklerde velhasıl insanlarımızın hayatına dokunan her alanda ülkemize çağ atlattık.

Cumhuriyet tarihinde yapılanların hepsini 5'e 10'a katlayan yatırımlarımız ile Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak altyapıyı kurduk.

Şimdi bu altyapı üzerinde ülkemizi tamamen kendi modeliyle, kendi dinamikleriyle, kendi gücüyle ve kendi programıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak yeni bir atılımın içindeyiz.

Milletimizin karşısına 2011 yılında 2023 hedefleri ile çıktığımızda birileri buna dudak bükmüştü. Bizi hayalcilikle suçlamıştı.

İşte 2023'ün eşiğindeyiz ve Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönüşme sürecini beraberce yaşıyoruz."

"Kaçacak delik bile bulamadılar”

Terörle mücadelenin aralıksız devam ettiğine ve edeceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'de, Bestler Deresi’nde inlerine gireceğiz dediğim zaman bununla istihza edenler vardı. İnlerine girdik mi girdik. İşte dün gece yine aynı şekilde 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık ve bu hedefler ile birlikte kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar” şeklinde konuştu.

"İkinci nükleer enerji santrali de geliyor"

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlerken, hükümetlerinin 20 yıllık dönemde yaptığı yatırımlara karşın kendilerini üzen bir muhalefet dili olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin en büyük ikinci partisinin başındaki zat çıkıyor, dünyada yaşananları, olup bitenleri yok sayarcasına pek çok hezeyanın yanında ülkemizin nükleer güç santrali projesini de karalamaya, kötülemeye çalışıyor.

Ya eline diline dursun. Arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, gidersin bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış onu yerinde görürsün. Çünkü sen hayatında nükleer enerji santrali nedir göremedin, bilmedin, bilmiyorsun ya.

Bak Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. İkincisi de geliyor. Biz durmuyoruz, biz çalışıyoruz, bizim işimiz var.

İşte 100 bin megavata Türkiye'nin enerjisini çıkaran iktidar biziz. Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası vardı. Biz ise bunu bu hale getirdik.

Sadece bununla da kalmadık, güneş enerjisi santralleri ve öbür tarafta da rüzgar enerji santralleri.

Bunları yapanlar biziz ya. Sizin hayal bile edemedikleriniz biz gerçeğe dönüştürdük.

20 Aralık bir kırılma noktasıdır. Faiz konusundaki dayatmaları etkisiz hale getirdik. Yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz.

Geçtiğimiz yılı 225 milyar doları aşan tarihimizin en yüksek ihracatıyla 500 milyar doları bulan dış ticaret hacmiyle kapattık. Ocak ayı ihracatımız yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşti."