Karar yazarı Taha Akyol: Diyanet gibi asırlık bir kurum, siyaset uğruna ne halde?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Diyanet'in son zamanlarda siyasi tartışmalar içinde yer aldığını belirterek, "Yargıtay binasının açılmasında dua okunması değil, Türkiye’de adaletin dünya sıralamasında 104. sıraya düşmüş olmasının böyle törensel davranışlarla örtülmesi sorundur.

Türkiye’de, Adalet Bakanı Gül bile “yargısal tasarrufların meşruiyetine ve yargıya olan toplumsal desteğe de zarar” veren adaletsizlikler olduğunu söyledi. (29 Kasım 2018)

Uluslararası Yolsuzluk Algı İndeksinde Türkiye 2012 yılında 54. sıradaydı ve bazı Avrupa ülkelerinden daha iyi durumdaydı. 2021 yılındaysa 86. sıraya düştü; en çok bozulan 5 ülkeden biriyiz!" diye yazdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal medya konusunda yaptığı "Sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ötelenemez bir zorunluluk" açıklamaya işaret eden Akyol, "Fıkıhta böyle değişmesi gereken hükümler olduğunu kabul eden Diyanet bu yönde bilimsel bir eser ortaya koymadığı gibi geçmiş çağların ittihatlarını içeren fıkhın sosyal medyaya uygulanmasını istiyor!

Kaldı ki anayasamıza göre sosyal medya ancak kanunla düzenlenebilir, CB kararnamesi bile bu alanda söz konusu olamaz.

Diyanet gibi asırlık bir kurum, 44 ciltlik muazzam İslam Ansiklopedisi’ni yazan bir birikim… Siyaset uğruna ne halde?.." ifadelerini kullandı.

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