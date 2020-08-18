Karar yazarı Taha Akyol'dan "On İki Adalar'ı İsmet İnönü almadı" diyen Cumhurbaşkanlığı Arşiv Başkanı'na: Savaş sonunda bizi de Kızıl Ordu mu kurtarsaydı!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi'nin kişisel Twitter hesabından yaptığı, "Almanlar Oniki adayı bize vermek istiyor. Zamanın Başbakanı Şükrü Saraçoğlu Cumhurbaşkanlığına soruyor: Adaları alıp İngilizlere verebilecek miyiz? İnönü cevap veriyor: Adaları almıyoruz..." paylaşımına ilişkin olarak, "Hitler’in Oniki Adalarla ilgili teklifini Türkiye’nin kabul etmesi Almanya yanında savaşa girmek demekti! Girsek miydi?! Savaş sonunda Doğu Avrupa gibi bizi de Kızıl Ordu mu ‘kurtarsa’ idi?!" diye yazdı.

Taha Akyol, Ege'de bulunan On İki Adalar'ın 1911 yılında İtalya tarafından işgal edildiğini, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in 1941'de işgal ettiğini belirterek, "Nazi orduları 1942 sonlarında yenilmeye başlamıştı. İngiltere Eylül 1943’te Ege denizinde askeri harekât başlattı. İşte Hitler’in Oniki Adalar’ı Türkiye’ye teklif etmesi bu dönemdedir.

Türkiye’nin bunu kabul etmesi, mağlup Almanya’nın yanında yer almak olurdu! Ne dersiniz; öyle bir ortamda Hitler’in Oniki Adalar ikramını kabul temeli miydik?! " ifadelerini kullandı.

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