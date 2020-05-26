Karar yazarı Taha Akyol: Daha 3 yıl varken seçimler öne alınırsa halka 'yetkilerim yetmiyor mu' denilecek?

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin sosyolojik ibrenin değişmekte olduğunu gösterdiğini belirterek, "Evet, yeni sistemde Cumhurbaşkanı tek başına Meclis’i feshedebilir ve 90 gün içinde hem Meclis hem Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Öyle bir durumda yeni partilerin kongrelerini tamamlamaları mümkün olmaz.

Fakat bunun Erdoğan’a faturası ağırdır: Cumhurbaşkanlığı süresi 2023’te dolacak olan Erdoğan, önündeki üç yılı feda ederek erken seçim kararı alır mı? “Yetki” konusunda ne kadar hassas olduğu bilinen Erdoğan bunu yapar mı?" diye yazdı.

Taha Akyol, Koronavirüs salgınından ötürü halkın sağlık ve ekonomik kriz derdinde olduğunu işaret ederek, "Daha üç yıl varken seçimler öne alınırsa halka ne denilecektir? Yetkilerim yetmiyor mu denilecek? Meclis’te yeterli sayımız yok mu denilecek?

Tablo, mesuliyet duygusundan ve rasyonellikten uzaklaşarak, siyasetin nasıl bir güç mücadelesine dönüştüğünün belgesidir maalesef. Virüs sebebiyle bütün ekonomiler “1929 buhranından daha ağır” krizlerle karşı karşıya. Hangi ülke bu yüzden erken seçim gerilimine itiliyor?

Biz, ekonomimizin zaten hayli sıkıştığı bir dönemde virüse yakalandık. Bütün rezervler, ihtiyaç akçeleri ve fonlar zaten kullanılmıştı. Şimdi ‘tedbir’ denilen politikalar da ‘korumacılık’ izlemini yaratarak kaygıları arttırıyor… " ifadelerini kullandı.

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