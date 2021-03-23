Karar yazarı Taha Akyol: Bu sistemin yapıcıları ABD kongresinin sahip olduğu denetim yetkilerini bizim Gazi Meclis'e vermediler

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilmesi ve Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığı görevinden alınmasının "tek kişilik hükümet" sistemi gereği "tek imza" ile gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu sistemin yapıcıları, Amerikan kongresinin sahip olduğu denetim yetkilerini bizim Gazi Meclis’e vermediler! İçlerinden biri çıkıp da “Gazi Meclis Amerikan Kongresinden aşağı mı?” diye sormamıştı! İşte bunun bir sonucu daha ortaya çıktı, Meclis’in onayı ile kanunlaşmış İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye, Cumhurbaşkanı’nın “karar”ı ile geri çekildi.

Metin yazarları hukukçu olmadığı için “geri çekilme” kavramı akıllarına gelmemiş, “fesih” diye yazmışlar... Ama “karar” dediler Danıştay’a gidecek… Danıştay’a gitsin diye mi?... Yoksa “fesih” demelerindeki gibi hukuki bir dikkatsizlik mi?" diye yazdı.



İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin, Cumhurbaşkanlığı sisteminde Meclis'in nasıl aşındığına dair örnek oluşturduğunu savunan Taha Akyol, "Düşünmeliyiz, son on yılda giderek netleşen “tek kişilik hükümet” anlayışı ve bunun referandumda yüzde 51.4 oyla kabul edilen CB sistemi neye yaradı?

En azından şunu düşünelim; özellikle AK Partililer düşünmeli: Merkez Bankası’nın bağımsızlığı devam etseydi, 128 milyar dolar buharlaşır mıydı?.. İkide bir başkan değiştirmenin yarattığı piyasa çalkantılarına maruz kalır mıydık?.. Netice: Türkiye kurallar ve kurumlar sistemine dönmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

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