Karar yazarı Taha Akyol: Biz Birinci Dünya Savaşı'nda bile yedi düvele meydan okumadık, mecburen karşımızda bulduk

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için sarf ettiği "Yedi düvele meydan okuyan liderdir" sözlerine işaret ederek, "Evvela şu gerçeği görmeliyiz: Biz Birinci Dünya Savaşı’nda bile yedi düvele meydan okumadık. Savaşa girince mecburen karşımızda “yedi düvel”i bulduk." diye yazdı.

Tarihe hamasetle bakıldığında ders çıkarmanın mümkün olmadığını belirten Taha Akyol, "İktidar ilk iki dönemindeki başarılarını “AB süreci”nde rasyonel politikalarla sağladı; ülkeyi krize getiren politikalarına ise hamaset eşlik etti zaten.

Türkiye Cumhuriyeti’nin klasik diplomasisi bugün için de en doğru yoldur: İmparatorluk çağrışımı yaratmaktan sakınmak, Araplar arası ihtilaflara karışmamak, dostları artırmak…" ifadelerini kullandı.

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