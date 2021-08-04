Karar yazarı Taha Akyol: Birilerinin "Türkiye'ye yardım edin" mesajlarının ardında ne var bilmiyorum ama Türkiye yükselirken böyle şeyler olmazdı

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, 2013 yılında Türkiye'nin kişi başını milli gelirinin 12 bin dolar olmasına karşın, bugün 8 bin dolara düştüğünü belirterek, "Ekonomimizin 2017 yılında “büyümede dünya birincisi” olduğunu söylemek Türkiye’yi “güçlü” göstermemişti. Çünkü dış ticaret açığı, kredi genişlemesi ve “faiz sebeptir” diyerek uygulanan tüketim ekonomisinin sağladığı o büyümenin krizle sonuçlanacağını bütün dünyada iktisatçılar biliyordu.

Hatta The Economist dergisi, “Türkiye’nin bir zamanlar yatırımcıların gözdesi olduğunu” hatırlatarak yanlış politikalara dikkat çekmiş ve “otokratik politikalarla ekonomi düzelmez” diye yazmıştı." ifadelerini kullandı.

AKP iktidarının ilk iki döneminde yapılan reformlar sayesinde demokraside de, ekonomide de başarılı olduğunu kaydeden Akyol, yazısını "İktidar uyarıları dikkate alacağına, eleştirilen politikalarda ısrar etti... Sıkıntılar ortaya çıktıkça “dış güçler, ekonomik saldırı, haçlı ittifakı” gibi söylemler geliştirdi. Bunlar bir süre oy getirse de yönetimin rasyonelliği konusunda kuşkuları arttırarak “güven” ortamını daha da sarstı. Bugün sosyal medyada birilerinin “Türkiye’ye yardım edin” diye mesajlar atmasının ardında ne var bilmiyorum ama Türkiye yükselirken böyle şeyler olmazdı.

Doğal afetlerde her ülke teknik ve insani yardım alır. Önemli olan, görülmemiş boyutlardaki bu yangın felaketini bir an önce söndürmek, yaraları sarabilmektir.

Elbette ülkemizin güçlü olmasını yürekten isteriz ama bunun yolu öfke ve hamaset değil, yüksek kapasiteli kurumlar ve rasyonel politikalardır." şeklinde noktaladı.

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