Karar yazarı Taha Akyol: Bahçeli Erdoğan'ı 'başbakan' yapmak istiyor!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı anayasa taslağının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki sorunları ortaya koyduğunu, parlamenter sistemdeki başkana benzeyen bir "başkan" önerdiğini belirterek, "Parlamenter sistemdeki tarafsız Cumhurbaşkanı’nın siyasi işlevini de Meclis Başkanına veriyor. Bu bakımdan Beştepe’de memnunlukla karşılandığını sanmıyorum." diye yazdı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamasında hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki sorunları, hem de parlamenter sistemdeki kurumsal yürütme ve tarafsız cumhurbaşkanı ilkelerinin önemini ortaya koyduğuna işaret eden Akyol, "Bu bakımdan önemlidir, ciddiyetle tahlil edilmelidir. Ancak hukuki kurumlaşması zayıf toplumlarda başkanlık sistemi ne kadar onarılsa da sorunları giderilemez. Bence doğru olan güçlendirilmiş parlamenter sistemdir." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...