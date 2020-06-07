Karar yazarı Taha Akyol: AK Parti'liler yaptıklarını etik olarak savunamıyorlar

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, Anayasa’nın 84. Maddesindeki 'partilerin kapatılmasına sebep olanların milletvekilliği düşer' hükmünün 2010 referandumunda kaldırılmasına önayak olan AK Parti şimdi, üç milletvekillinin bu sıfatının düşmesini sağladığını belirterek, "Geçmişte öyle davranmış olan AK Parti’liler, şimdi yaptıklarını etik olarak savunamıyorlar, ‘biz yargı kararını Meclis’e sunduk, başka bir şey yapmadık’ diyorlar. Fakat o kadar basit değil." ifadelerini kullandı.

Taha Akyol, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun casusluktan değil, gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçundan mahkûm edildiğine işaret ederek, "Mahkumiyet AYM kararına aykırı olduğu için yeniden AYM’ye Bireysel Başvuru’da bulunmuştu. AYM henüz karar vermedi…

İktidar AYM’nin kararını beklemeden milletvekilliğini düşürdü! Eğer Ak Parti’nin ‘yargı kararı’ diye bir ilkesi varsa, dokunulmazlık iddiaları meclise geldiğinde niye “yargı karar versin” dememişti, değil mi?" diye yazdı.

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