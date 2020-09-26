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Karar yazarı: Sevmesek de onaylamasak da onaylayanları olan siyasetleri baskı altına almak ülkenin ve demokrasinin hayrına değil

26 Eylül 2020 07:32

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, bugünkü yazısında HDP'li isimlere yapılan Kobani eylemleri gözaltısını eleştirdi. Karaalioğlu, "Sevmesek de onaylamasak da sevenleri ve onaylayanları olan siyasetleri her fırsatta baskı altına almak, köşeye sıkıştırmak ülkenin ve demokrasinin hayrına değildir" değerlendirmesinde bulundu.

"Çok şeyi unuttuk ama terörle mücadele ederken o havuza siyasetçiyi atmanın faydasızlığını biliyorduk; hiç olmazsa bildiğimizden daha geri düşmeyelim" eleştirisi getiren Karaalioğlu, devamında şunları kaydetti:

"Önümüzdeki tablo bize özgürlük/ güvenlik dengesinin bir kez daha ikinci lehine bozulduğunu anlatıyor. Kürt meselesinde zaten bitkisel hayatta olan çözüm umudunun bir belirsiz vakit daha ötelendiğini söylüyor.

Hal böyleyken, gerilimi düşürmek, sakinleşmek ve meselelerimizi konuşarak tartışarak çözme ihtiyacı düne göre bir derece daha artmış bulunuyor."

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Ne olmuştu?

2014'te düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili Ankara merkezli 7 ilde başlatılan PKK/KCK operasyonunda 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin yer alıyor.

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