Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 7 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili başlatılan soruşturmada şimdiye kadar 20 kişinin gözaltına alındığını duyururken, halen milletvekili olan 7 isim hakkında da fezleke düzenleceğini belirtti.

Başsavcılık, 2014'te düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili Ankara merkezli 7 ilde başlatılan PKK/KCK operasyonunda 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin yer aldı.

Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Beyza Üstün, HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi (RTÜK) Ali Ürküt sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı süresinin 4 gün olacağı kaydedilirken, gözaltına alınan isimlerin avukatlarıyla görüşme sürelerine 24 saat olarak kısıtlama getirildi.

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Şu ana kadar 20 kişinin gözaltına alındığı açıklanırken, başsavcılıktan yapılan açıklamada "Yakalanamayan 61 şüphelinin bir kısmının PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldıkları, bir kısmının da yurt dışında olduğu tespit edilmiştir" denildi. Soruşturmada ismi geçen ve milletvekilliği devam eden 7 HDP'li isim için de fezleke düzenleneceği belirtildi.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan (7) kişi hakkında, Anayasa’nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir."

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