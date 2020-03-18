Karar yazarı Oğur: İnsanlığın ortak derdine çare bulmaya çalışan ülkelere karşı düşmanlığı bırakabiliriz

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, yeni tip Koronavirüs'e karşı ilk aşı denemelerinin başladığını ve en yakın aşının hastalar üzerinde kullanılacak hale gelmesinin en iyi ihtimalle 1 yılı bulacağını belirterek, "Çöktüğü iddia edilen Batı’nın bilim kurumlarında ve her şeyin suçlusu olarak görülen kapitalizminin büyük ilaç şirketlerinde gayretli bilim insanları bu salgına çare bulmak için var güçleriyle çalışıyor. Koronavirüs’ün de inşallah şifası bulunacak. Bu gayretlere ülke olarak maalesef şimdilik bir katkımız olmuyor. Ama en azından insanlığın bu ortak derdine çare bulmaya çalışan ülkelere karşı düşmanlığı, böbürlenmeyi bırakabilir, aşı bulunana kadar uzmanların tavsiyelerine direnmeyebiliriz..." ifadelerini kullandı.

Oğur, ABD'de denenen aşıyı üreten Moderna şirketinin ortaklarından olan Nubar Afeyan'ın köklerinin Adapazarlı bir Ermeni ailesine dayandığını vurguladığı yazısında, "Bu 100 yıllık acı zorunlu göçler hikayesinin sonu, milyonlarca insanın hayatını kurtaracak bir aşıya çıkabilir." diye yazdı.

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