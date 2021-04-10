Karar yazarı Oğur: Ayasofya imamı, hızlandırılmış laiklik kursu gibi olan 7 aylık performansıyla 70 yılda Kemalistlerin yapamadığını yaptı

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, "laiklik" ilkesinin Anayasa'dan kaldırılması gerektiğini savunmasıyla ve kadın cinayetlerine ilişkin yorumlarıyla sık sık tartışma konusu olan Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın istifa etmesinin ardından kaleme aldığı yazıda, "Kadınlar, laikler, ekonomistlere yeten cesareti camisinde Cuma imamlığı yaptığı vakıf üniversitesini kendisinin ve yüzlerce hoca ve öğrencinin başına yıkanlara tek kelime etmeye yetmedi. Kuran’dan iktidar sahiplerine adalet, tasarruf, mütevazilik, haram yememe nasihatleri çıkaramazken, ekonomik sıkıntılarla boğuşan halk iktidarı eleştirirken karşılarına sabrı, aza kanaati tavsiye eden ayetleri çıkardı. Siyasi tartışmalara o kadar müdahil oldu ki AK Parti sözcülerinden bile açık tepkiler aldı. Nihayet #başkomutanErdoğan yazmasından 12 saat sonra da başkomutan Erdoğan’ın isteğiyle görevden alındı" dedi.

Oğur, "Türkiye’de laik devlet 70 yıl boyunca dindar halka laikliği anlatmayı beceremedi. Çünkü laiklik dinsizlik değildir derken, dini sosyal hayattan da silmeye çalıştı, doğrudan insanların hayat tarzlarına karıştı. Bu yüzden 70 yıl boyunca okullarda verilen onca derse rağmen laiklik dindarlar için korkutucu bir kelime oldu. Kurdukları partiler, 'laiklik karşıtı eylemlerin odağı' olmaktan kapatıldı, kapatılmaya çalışıldı. Ama 70 yılda cumhuriyet rejiminin başaramadığını, son 7 yılda AK Parti iktidarı, Fethullahçılar ve diğer İslami gruplar başarmış olabilir. Laikliğe devletin bir sopasıyken buğz edenler, artık laikliğin devlet yönetiminde bir ihtiyaç olduğunu fark etmeye başladı" ifadesini kullandı.

Oğur, "Ayasofya imamı hızlandırılmış laiklik kursu gibi olan bu 7 aylık performansıyla 70 yılda Kemalistlerin yapamadığını yaptı. AK Partililere bile 'Herkes kendi işine bakmalı' dedirtti. Aslında AK Parti sözcülerinin Ayasofya imamına isyan ederken söyledikleri bu söz laikliğin de kısa tarifi sayılır. "Sezar’ın hakkı Sezar’a, İsa’nın hakkı İsa’ya"nın 2021 yılında yeniden keşfedilmiş hali" görüşünü savundu.

Oğur, "Ayasofya imamı 'anayasadan laiklik çıkarılsın' derken, toplumu ve insanların hayatını dizayn eden ve artık CHP’nin bile uzak durduğu laiklik anlayışı yerine, din ile siyaset arasında mesafeyi koruyan bir laikliğin anlaşılmasına yardım etti. Ekonomik krizi bile savunmak için ayetleri süngülerin başına geçirmenin sadece devlete değil, dine de zarar verdiğini bizzat Ayasofya’dan gösterdi. Kim derdi ki 86 yıl müzeyken Türkiye’deki dindarların laikliğe karşı diş bilemelerinin motivasyon kaynağı olan Ayasofya, camiye döndürüldüğünde laiklik propagandasının odağı haline gelsin..." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN - Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Ayasofya imamlığı görevinden istifa etti

TIKLAYIN - Boynukalın'dan istifa açıklaması: Kararımın bir sebebi, malum bildiriyle ilgili yorumlarda 'Ayasofya İmamı konuşuyor biz niye konuşmayalım' hezeyanlarına meydan vermemektir