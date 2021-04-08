Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Ayasofya imamlığı görevinden istifa etti

Açıklamaları tartışma yaratmıştı

Boynukalın, görevine atanmasının ardından siyaset ve ekonomiye dair söylemleriyle gündeme gelmişti.

“Anayasa'da İslam olsun”, “Kur'an-ı Kerim aileyi yönetim hakkını erkeğe vermiştir” açıklamaları tepki çeken Boynukalın, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması sonrası, "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" paylaşımında bulunmuştu.

Öte yandan Boynukalın, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile de bir tartışma yaşamıştı. Özlem Zengin’in “Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik madye propagandasıdır" sözlerini, “Bu açıklamalar siyasetin yükünü artıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum” diyerek eleştirmesine karşın Boynukalın, Kur'an'ın yönetim hakkını erkeğe verdiğini belirterek, "Bizim amacımız bunun iş işten geçmeden anlaşılması" demişti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek de Boynukalın'a ilişkin olarak, "Ayasofya'nın kültürümüz ve tarihimizde ayrı bir önemi var. Burada görev yapanların birleştirici ve kaynaştırıcı olması, söylediğine ve söyleyeceğine daha fazla dikkat etmesi gerekir" yorumunu yapmıştı.

Boynukalın’a en son iktidar partisinin bir diğer grup başkanvekili Bülent Turan’dan “Sayın Mehmet Boynukalın, Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte! Bir siyasi değil,kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim” şeklinde bir uyarı gelmişti.