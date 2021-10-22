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Karar yazarı Ocaktan: Trump, Türkiye'nin cumhurbaşkanına hakaret mektubu yazmış, bugün kükreyen bakanlar ortalarda görünmemişti

Mehmet Ocaktan, rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının altını çizdi

22 Ekim 2021 08:10

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, iş insanı Osman Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" için çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçilerine "Dışişleri Bakanımıza söyledim, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Bir bakıma ‘bunları istenmeyen adam ilan edeceğiz’ anlamına gelen bir değerlendirmede bulundu. Doğrusu bu çok iddialı bir tavır, büyükelçiler gerçekten gönderilecek mi bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kimsenin yargıya telkinde bulunmasının kabul edilemeyeceğini ancak iktidarın da Kavala davasının neden bir hukuk skandalına dönüştüğünü izah etmesi gerektiğine işaret eden Ocaktan, "Hatırlayalım, dönemin ABD Başkanı Trump Türkiye’nin cumhurbaşkanına hakaret mektubu yazmış, bugün kükreyen bakanlar ortalarda gözükmemişlerdi… Dahası PKK ve FETÖ’ye yataklık iddiasıyla tutuklanan ve “Hiçbir güç onu kurtaramaz” denilen Amerikalı rahip Brunson, Trump’ın telkinleri sonrasında alelacele serbest bırakılıp memleketine gönderilirken, ne hikmetse bu bakanların “yargı bağımsızlığı” hiç akıllarına gelmemişti." diye yazdı.

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ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı ortak açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Bugün, Osman Kavala'nın tutukluluğunun başlamasının 4. yıl dönümü. Daha önce verilen beraat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yoluyla davasında süregelen gecikmeler, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor.

"Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri olarak birlikte, Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ve iç hukukuyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz."

TIKLAYIN - 10 büyükelçilikten Osman Kavala açıklaması: Derhal serbest bırakılsın
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