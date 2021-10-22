Karar yazarı Ocaktan: Trump, Türkiye'nin cumhurbaşkanına hakaret mektubu yazmış, bugün kükreyen bakanlar ortalarda görünmemişti

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, iş insanı Osman Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" için çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçilerine "Dışişleri Bakanımıza söyledim, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Bir bakıma ‘bunları istenmeyen adam ilan edeceğiz’ anlamına gelen bir değerlendirmede bulundu. Doğrusu bu çok iddialı bir tavır, büyükelçiler gerçekten gönderilecek mi bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kimsenin yargıya telkinde bulunmasının kabul edilemeyeceğini ancak iktidarın da Kavala davasının neden bir hukuk skandalına dönüştüğünü izah etmesi gerektiğine işaret eden Ocaktan, "Hatırlayalım, dönemin ABD Başkanı Trump Türkiye’nin cumhurbaşkanına hakaret mektubu yazmış, bugün kükreyen bakanlar ortalarda gözükmemişlerdi… Dahası PKK ve FETÖ’ye yataklık iddiasıyla tutuklanan ve “Hiçbir güç onu kurtaramaz” denilen Amerikalı rahip Brunson, Trump’ın telkinleri sonrasında alelacele serbest bırakılıp memleketine gönderilirken, ne hikmetse bu bakanların “yargı bağımsızlığı” hiç akıllarına gelmemişti." diye yazdı.

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