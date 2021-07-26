Karar yazarı Ocaktan: Müslümanlar yeryüzüne inmemekte ısrar ederlerse, Müslüman dünyanın akıl ve bilimle buluşması ertelenmeye devam edecek

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, "Müslüman toplumların modern zamanda baş edemedikleri her sorun karşısında geçmişe sığınıp altın çağ olarak gördükleri “Asr-ı Saadet” hülyalarına daldığını ve gerçek dünya ile yüzleşmek yerine kaçmayı tercih ettiğini" söyledi.

Ocaktan, "Müslümanlar kurdukları hayallerle gökyüzünde dolaşmaktan vazgeçmeli ve bir an önce yeryüzüne inerek hayatın ve dünyanın gerçekliği ile yüzleşmelidirler" ifadesini kullandı.

Ocaktan, "Eğer Müslümanlar yeryüzüne inmemekte ısrar ederlerse, korkarım Müslüman dünyanın akıl ve bilimle buluşması ertelenmeye devam edecek demektir. Unutmayalım ki bugün olumsuzluk simgesi olarak gördüğümüz Taliban da, IŞİD de ‘altın çağ’ olarak tanımlanan Asr-ı Saadet’i esas alan bir devlet hayali kurmaktadırlar…" düşüncesini dile getirdi.

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