Karar yazarı Ocaktan: İktidardan işaret alarak Filistin için sokağa çıkanların hiçbirisi Doğu Türkistan için kılını kıpırdatmadı

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "İtiraf edelim ki ölüm makinesi İsrail’e karşı, Türkiye dahil İslam ülkelerinin gerek devlet katında, gerekse toplumsal anlamda ortaya konan tepkiler artık bir ikiyüzlülüğe dönüşmüş bulunuyor. Bu ikiyüzlülüğün en önemli göstergesi; bugün iktidardan işaret alarak Filistin için sokağa çıkan insanların hiçbirisinin ne yazık ki Doğu Türkistan için kılı bile kıpırdamamıştır." dedi.

Ocaktan, "Ne yazık ki 19 yıllık AK Parti iktidarı İsrail’e karşı meydanlarda nutuk atmaktan öte ciddi bir yaptırım uygulama cesaretini gösterememiştir. Bu haliyle “eski Türkiye”deki iktidarların bile çok gerisinde kaldığının altını çizmek gerekiyor. Eğer İsrail cinayet işlerken AK Parti iktidarı bir tek konsolosluğunu bile kapatma cesaretini gösteremiyorsa, bilelim ki meydanlarda nutuk atmak Filistin halkının yarasına merhem olmayacaktır" ifadesini kullandı.

Ocaktan, "Maalesef Türk dış politikası kurumsal anlamda çöktüğü için, uluslararası ölçekte yaptırım gücünü kaybetmiş ve Türkiye’nin önem atfettiği her konuda işin sadece gösteri boyutuyla ilgilenir hale gelmiştir. Hal böyle olunca, “Acaba Filistin meselesi de iktidarlara getireceği oy oranında mı bir değere sahiptir?” sorusunun vicdan sahibi zihinlerde daha da güçlü bir şekilde sorulmaya başlanması kaçınılmazdır" yorumunu yaptı.

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