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İstanbul'da İsrail protestosu

İstanbul'da bir grup kapanma tedbirlerine karşın araç konvoyları eşliğinde İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

12 Mayıs 2021 08:46

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Araç konvoyları oluşturuldu, yürüyüşler düzenlendi, sloganlar atıldı. İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protesto gece de sürdü.

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Bir grup sürücü önce Fatih Vatan Caddesi'nde buluştu. Kornalar çalarak, konvoy halinde Levent'teki başkonsolosluk binası önüne geldiler.

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Bazı sivil toplum kuruluşları ve derneklerin de katılımıyla protesto düzenlendi. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

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İstanbul'da İsrail protestosu

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İstanbul'da İsrail protestosu

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İstanbul'da İsrail protestosu

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İstanbul'da İsrail protestosu

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İstanbul'da İsrail protestosu

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İstanbul'da İsrail protestosu

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