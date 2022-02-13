Karar yazarı Ocaktan: Dramatik ama seçimler yaklaşırken iktidarın bulduğu en parlak çözüm; diplomalı cahiller

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, YÖK'ün baraj kararına ilişkin olarak, "Dramatik ama seçimler yaklaşırken iktidarın bulduğu en parlak çözüm; diplomalı cahiller…" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan yazısında, "Bilelim ki eğitimde kalitesizliği YÖK örneğinde olduğu gibi bu hızla teşvik etmeye devam edersek, sonunda faturayı hep birlikte ödeyeceğiz. Ve kalitesiz elektrik mühendislerinin, yöneticilerin bedeli on günlük elektrik kesintileri, ekonomi bilimine itibar etmeyen naylon ekonomistlerin faturası da zam olarak geri dönecektir." görüşünü savundu.

Ocaktan şu ifadeleri kullandı:

"Eğer diyorsanız ki öğrenciler kaliteli bilgi edinmesinler, en yasal demokratik haklarını kullanmasınlar, otoriteye itaat etsinler, akademisyenler düşüncelerinden dolayı takibata uğrasınlar hatta değerli bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Azimli Hoca örneğinde olduğu gibi ilahiyat hocaları bile ölümle tehdit edilsinler ama hukuk da, iktidar da ortalarda gözükmesin…

Galiba bu yolun sonunun nereye çıkacağını hepimiz biliyoruz da ne hikmetse kendimize bile itiraf etmekten çekiniyoruz."