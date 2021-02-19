Karar yazarı Ocaktan: Bahçeli'nin AYM açıklamaları karşısında endişelenmemek mümkün değil

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu, Osman Kavala gibi isimlerle ilgili verdiği hak ihlali kararları konusundaki, “Anayasa Mahkemesi milletin mahkemesi olmayacaksa, derhal kendini feshetsin, başındaki zat da gecikmeden istifa etsin.” açıklamasına ilişkin olarak, "Şu sözleri karşısında endişelenmemek ne yazık ki mümkün değil" yorumunu yaptı.

Ocaktan yazısında, "Bugün akıl ve mantıkla izahı mümkün olmayan bir tablo ile karşı karşıyayız, bir taraftan yabancı yatırım gelmesi için 'hukuk reformu' vaadinde bulunuyoruz, bir taraftan da uzun tutuklulukların bitirilmesine karar veren AİHM kararlarını takmadığımızı söylüyoruz. İyi güzel de kararlarını uygulamayacaksak ne işimiz var AİHM’de? Eyvallah büyük devletiz, kimsenin bize demokrasi ve hukuk dersi vermesine ihtiyacımız yok!.. İyi güzel de uzun süredir özgürlük ve demokrasi liginde “özgür olmayan ülkeler” statüsünde olmamızı nasıl izah edeceğiz... Çünkü hala en çok gazetecinin hapiste olduğu ülkelerden birisiyiz, AİHM’de en çok mahkumiyet alan ülkeler sıralamasında da ikinciyiz." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Bahçeli: AYM milletin mahkemesi olmayacaksa derhal kendisini feshetsin, başındaki zat da gecikmeden istifa etsin