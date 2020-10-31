Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Türkiye mahkemeye hukuk, bürokrasiye liyakat, memlekete demokrasi götüremiyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, ekonomik rakamların alarm sinyali verdiğini belirterek, "Bilhassa işsizlik ve küçük esnafın gelir kaybı ayan olmuşken gayet tabiidir ki evine ekmek götüremeyenlerin sayısı artar. Kimi kelimenin birinci anlamıyla eve somun ekmek dahi götüremez. Kimi iyi beslenemez, kimi çocuğunun okul masrafını karşılayamaz. Kimi kirasını, elektrik faturasını, kredisini ödeyemez… Kimi hak ettiği işi bulamaz, kimi işi bulsa da hak ettiği maaşı kazanamaz… Kimi geleceğini garanti altına alamaz, kimi borç batağından çıkamaz. Bunların hepsi muazzam dertli sosyal sınıfları oluşturur ve tamamı eve ekmek götüremeyen grubuna girer. Fakirlik ve fakirleşme diye de buna denir." diye yazdı.

Türkiye'de asıl şaşırtıcı olanın hâlâ eve ekmek götürebilmek olduğuna dikkat çeken Karaalioğlu, "Türkiye, okula eğitim götüremiyor… Mahkemeye hukuk götüremiyor… Medyaya ifade hürriyeti götüremiyor… Sosyal medyaya ferahlık götüremiyor… Akademiye bilimsel özgürlük götüremiyor… Bürokrasiye liyakat götüremiyor… Siyasete kalite götüremiyor… Sokağa korkusuzca konuşma hakkı götüremiyor… Memlekete demokrasi götüremiyor… Hal böyleyken insanlarına da gelecek umudu götüremiyor…

Hukuku, liyakati, ifade hürriyeti olmayan memleketin ekmeği eksilir, işi azalır, cüzdanı zayıflar, dostu da kalmaz. Türkiye’nin gelip dayandığı çaresizlik ve bugün mahkum olduğu küçülmenin özeti bundan ibarettir." ifadelerini kullandı.

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