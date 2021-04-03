Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Suçlular ve onları himaye eden siyasetçiler, kamuoyu önünde rezil olmayı umursamıyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, siyasetin merkezinden güç alan, yolsuzluk-kanunsuzluk gibi vakaların önemli olmasına karşın, çürümenin ve yozlaşmanın daha önemli olduğunu belirterek, "İster iktidar gücünden ister başka unsurların himayesinden yararlansın bireysel boyutta kalan yolsuzluklar bir parça korku taşır. Çalan çırpan siyasetçi veya siyasetçi yakını da olsa yakalanmaktan, adının çıkmasından, rezil olmaktan, medyada anılmaktan çekinir. Demokratik sistemlerde suç ve yolsuzluğu önlemekte kanun kadar bu korkunun da payı vardır. Böyle işlere teşebbüs edenler yolun bir yerinde afişe olacaklarını hesap ederler. Hem kanun nezdinde hem de kamuoyu nazarında cezalandırılacaklarını bilirler ve öyle de olur.

Ne hazin ki Türkiye artık bu iki güçlü müeyyideyi kaybetmiştir. Kamuoyuna yansıyan son vakalarda -Ayvatoğlu skandalı, vekilin arazi meselesi ve savunma sanayii şirketlerine tehdit ve şantaj olayı- suçlular ve onları himaye eden siyasetçiler ne kanundan korkmakta ne de kamuoyu önünde rezil olmayı umursamaktadır. Yapılan ve yapılmayan açıklamalar gösteriyor ki bu adamlar utanmak şöyle dursun, kendilerine neden bu kadar yüklenildiğini anlamakta zorlanıyorlar. Şaşırıyorlar..." diye yazdı.

Suç işlemekten korkmayan, suçun duyulmasından endişe etmeyen güruhun cesaretinin yolsuzluğu kolaylaştıran ve karşı çıkanın cesaretini kıran imtiyaz düzenine dayandığına işaret eden Karaalioğlu, "Geldiğimiz yer burasıdır ve elbette şaşırtıcı değildir. Ahlak, hak, hukuk ve utanma duygusunun ayaklar altına alındığı bir ülke mutlaka yozlaşır. O ülkede kurumlar ve insanlar yozlaşmış adamların esiri olur. Utanmazlık, parlak takım elbiseler içinde, lüks arabalarda, sırıtkan çektiği resimlerle, deste deste paralar saçarak gezer.

En sonunda çalmayanın ve su akarken testiyi doldurmayanın ayıplandığı bir zamana varılır ki yozlaşmanın zirvesi de budur. Bu ülke şimdi hangi zamanda, hangi uğursuz zirvede dersiniz?" ifadelerini kullandı.

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