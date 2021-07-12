Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Problemlerin dış güçlerden kaynaklandığını ve ülkenin beka tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu tekrarlayan bir iktidar duyacağız

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, OHAL uygulamalarının torba yasayla 3 yıl daha uzatılması kararının, ekonomik ve demokratik ortamın iyileştirilmesine yönelik bir hedefin olmadığını gösterdiğini dile getirdi.

İktidarın sorunların dış güçlerden kaynaklandığını, ülkenin beka tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu tekrarlayacağını belirten Karaalioğlu, "Buradan hareketle ülke idaresinin asla muhalefete bırakılamayacağını çünkü, beka tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir devlette muhalefet yapmanın tam olarak dış güçlerin ekmeğine yağ sürmek olduğunu işittik, daha güçlü sesle işitmeye devam edeceğiz." diye yazdı.

Yerel seçimlerde de benzer bir dilin kullanıldığını ancak Cumhur İttifakı adaylarına yaramadığına işaret eden Karaalioğlu, "Mesele artık “sadece” adayın kim olup olmayacağı da değildir. Türkiye’nin, en alt gelir gruplarından yukarıya doğru herkesi sarsan ağır ekonomik problemleri vardır. Aynı kesimlerin sadece ekonomiden değil demokrasiden de giderek daha az pay alma problemi vardır. Liyakat, ehliyet vesaireye bağlı olarak yükselen reaksiyonlar da cabasıdır. Toplamda, iktidarın üstesinden gelmek zorunda olduğu ve hem zaman daraldığı için hem de bu sorunlara karşı hamle üstünlüğü kaybolduğu için çaresiz kaldığı sorunlar listesi ortada durmaktadır." ifadelerini kullandı.

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