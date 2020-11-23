Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Parasının veya parasızlığının hesabını bilmeyen bir ülke, tükettiği başka sermayelerin de farkında mı?

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir veya birkaç dost tarafından ikaz etmesiyle Merkez Bankası'ndaki döviz rezervlerinin kendisine söylendiği rakamlar olmadığını ve bu yüzden ekonomi idaresini değiştirdiğini belirterek, "Ekonomi yönetimindeki büyük değişikliğin hikâyesi özetle böyledir. Söyleyenlerin ve söylenenleri yalanlamayanların yalancısıyız. Kaldı ki hikâye de doğrudur; akla mantığa ve yeni sistemin iş yapma tarzına pekala uygundur. Nitekim Cumhurbaşkanı da akabinde “Aldığımız kararların isabetli olduğu görülüyor” diyerek iç huzurunu yansıtmıştır." diye yazdı.

"Parasının veya parasızlığının hesabını bilmeyen bir ülke tükettiği başka sermayelerin de farkında mı?" sorusunu yönelten Karaalioğlu, yazısını "Şimdi bir telaşla sloganlaşan reform, değişim, hukuk, şeffaflık, ABD, AB rüzgârları eser mi bilinmez. Eserse nasıl eser ve sonuç ne olur, o da muamma. Ama, sadece doğru bilgi ve özgür tartışma ortamı olsun Türkiye’nin keyfi de itibarı da yerine gelir orası muhakkak." ifadeleriyle noktaladı.

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